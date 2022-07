BOSCOREALE. Alcuni sconosciuti a bordo di uno scooter, nella serata di ieri, in via Promiscua a Boscoreale, hanno esploso colpi d’arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione ancora da approfondire i colpi sarebbero stati esplosi in aria, a poche centinaia di metri dal Piano Napoli.

Sull’asfalto i carabinieri della stazione locale hanno trovato 4 bossoli calibro 9. Non ci sono feriti: indagini in corso per chiarire dinamica.