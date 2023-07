Spaccio nel Vesuviano, trovato con la droga in cucina e arrestato

San Giuseppe Vesuviano: sorpreso con la droga. Arrestato.

Stamattina gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Ciferi Iudici presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto, sul piano cottura in cucina, 4 involucri di hashish del peso di circa 36 grammi, due panetti del peso di circa 103 grammi della stessa sostanza, due sacchetti di marijuana del peso di circa 305 grammi, un bilancino di precisione, un coltello con una lama di 28 cm intrisa di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga.

A.C., 61enne di San Giuseppe Vesuviano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.