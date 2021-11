Spaccio davanti alle scuole, a Volla telecamere per stanare i pusher

VOLLA – E’ pervenuta in data 15/11/2021 dalla Prefettura di Napoli la comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di finanziamento proposto dalla Polizia Locale di Volla per il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Il progetto è stato finanziato per il massimo della somma finanziabile per il Comune di Volla precisamente per una somma pari ad €. 16.640,80.-

Le azioni che l’ente intende porre in essere sono:

La proposta progettuale intende incentrare la propria azione secondo due principali direttrici, così individuate:

il presidio delle aree immediatamente limitrofe ai plessi scolastici con sistemi di videosorveglianza dove sono soliti concentrarsi i giovanissimi con relativi assembramenti che possono costituire siti di spaccio di sostanze stupefacenti; sensibilizzazione con campagna informativa consistente in un convegno aperto a tutti i cittadini in particolare genitori/alunni sui pericoli derivanti dall’uso delle sostanze stupefacenti;

Obiettivi da perseguire: