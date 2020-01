Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del gruppo politico Somma Futura

Proposta al Consiglio Comunale:

Egregi,

il 27 gennaio di ogni anno è riconosciuto quale “ giorno della memoria ”, ricorrenza

internazionale per commemorare le vittime dell’olocausto durante la seconda guerra mondiale.

Una ricorrenza che scuote ogni volta l’intera umanità, rispetto alla quale nessuno resta

impassibile; ci si mobilita in ogni dove per “ non dimenticare “, per fare in modo che non solo le attuali ma soprattutto le future generazioni facciano tesoro di ciò che successe, per far si che mai si spengano i riflettori su tanta barbarie.

Nello spirito che coinvolge da sempre la nostra comunità e sicuro di interpretare il

sentimento della Amministrazione Comunale tutta, che non fa mai mancare la sua partecipazione ad eventi e convegni, e per consolidare, perennemente, l’avversione all’antisemitismo, al fascismo e al razzismo in genere, quale cosa migliore nell’attribuire la Cittadinanza Onoraria della nostra Città a Colei che , attualmente, impersona tale generale sentimento, ovvero alla Sig. ra Senatrice a Vita della Repubblica Italiana Liliana Segre. E’ la storia stessa che narra la persona della Sen Segre, null’altro deve essere aggiunto per giustificare tale nobile riconoscimento, per le sue azioni di alto valore a vantaggio dell’umanità.

La nostra Città riaffermerebbe con forza, con atti e fatti tangibili, la sua totale contrarietà al fascismo, all’antisemitismo e ad ogni forma di razzismo.

Sicuro che tale proposta verrà messa ad horas all’ OdG della prossima riunione della

Capigruppo, l’occasione è gradita per porgere ossequiosi saluti e ringraziamenti.

Il Gruppo Consiliare SOMMAFUTURA

Celestino Allocca

Umberto Parisi

Vincenzo Piscitelli