Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana.

Salvatore Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana): “Rientrata la situazione incendi”.

“Sembrerebbe rientrata la situazione incendi, la situazione è tranquilla. Nella tarda serata di ieri un incendio si era sviluppato anche in località Starza Regina. Quella di ieri è stata una giornata molto impegnativa con molteplici zone del paese che sono state interessate come lo Zingariello, San Sossio dove abbiamo evacuato un’azienda ma anche Via Marigliano e quasi in contemporanea abbiamo avuto un altro incendio in località Rione Trieste che ha costeggiato un tratto della linea ferroviaria Napoli – Sarno, mentre la superstrada 268 è stata chiusa nel tratto Santa Maria del Pozzo – Cupa di Nola ed stato momentaneamente sospeso il collegamento ferroviario da e per Napoli. Tre giorni fa un vasto incendio nella zona alta del paese, sul Monte Somma, a Cupa Maresca che aveva richiesto l’intervento dell’elicottero e nei giorni precedenti abbiamo registrato altri incendi. A quanto pare sarebbero andati in fumo anche rifiuti di vario genere. E’ una casualità avere numerosi incendi in pochi giorni ed alcuni di questi in contemporanea? Questa è la domanda che personalmente mi pongo nell’interesse della comunità. In questi giorni ci siamo sentiti sotto attacco perché impegnati su vari fronti con l’impiego e l’impegno di Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, Carabinieri, SMA Campania, Città Metropolitana di Napoli operai forestali di Ottaviano e li ringrazio davvero tutti come ringrazio quei vigili urbani che pur avendo finito il turno si sono proposti per dare supporto ai colleghi. Ringrazio i miei cittadini perché con grande sensibilità hanno dimostrato disponibilità , ma gli incendi non sono stati pochi e dunque gli uomini erano impegnati su più fronti. Credo che Somma Vesuviana abbia invece dato dimostrazione di un buon modello di protezione civile partecipata, condivisa che ha visto insieme istituzioni e cittadino. Ricordo che a Somma Vesuviana c’è ordinanza sindacale che prevede l’obbligo di pulizia delle terre”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.