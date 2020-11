Somma Vesuviana, tragico incidente in via Circumvallazione. Investito e ucciso un 47enne

Tragedia in via Circumvallazione dove, circa un’ora fa, un dipendente della ditta Caputo è stato investito da una Fiat Panda guidata da un giovane che proveniva da Sant’Anastasia e si dirigeva verso Somma. Un impatto terribile: l’uomo è stato sbalzato per parecchi metri e, nonostante l’arrivo tempestivo del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

Si tratta di un 47enne di Portici, dipendente della ditta Caputo, insieme alla moglie. La ditta è ubicata sui due lati della strada e per andare da un deposito all’altro bisogna attraversare: mentre si accingeva a farlo, l’uomo è stato investito.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione al comando del Maresciallo Gambino e la Polizia Municipale guidata dal comandante Claudio Russo. A supporto anche i volontari della protezione civile Cobra 2.