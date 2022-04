Somma Vesuviana, si è spento il geometra Peppe Rossi: fu un pilastro dell’ufficio tecnico

Si è spento all’età di 68 anni il geometra Peppe Rossi punto di riferimento dell’ ufficio tecnico cittadino (UTC) del Municipio di Somma Vesuviana (Edilizia Privata e Urbanistica).

In servizio dal 26 maggio 1980 presso l’Ente municipale, era andato in pensione il 17 ottobre del 2019. L’ Amministrazione cittadina esprime il profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo che è stato un vero e proprio punto di riferimento per una intera generazione di tecnici, persone e, soprattutto, studenti in cerca di risposte. Coinvolto nella cultura e in politica, ha sempre svolto con doti di trasparenza e onestà il suo lavoro in un settore molto difficile. Esempio di grande dedizione al lavoro, lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Così lo ricorda l’architetto Giuseppe Rossi, responsabile Lavori pubblici – Manutenzione – Patrimonio del Municipio di Somma Vesuviana: conobbi il mio omonimo Peppe Rossi nel 1994. All’epoca, ero studente fuori corso alla facoltà di architettura e mi aiutò per la mia tesi di laurea. Ha sempre mostrato carattere e determinazione nel lavoro e sempre di buon umore. Una persona di grande bontà e disponibilità. E’ stato presente a lavoro, quando già la malattia lo stava consumando. Scherzavo con lui , pur non sapendo che fosse già malato, sul fatto che avevamo lo stesso nome e cognome. Un giorno, parafrasando il film Highlander, lo vidi da lontano e lo sfidai , dicendogli “ne rimarrà uno solo”, sapendo che andava in pensione e mai pensando che lo avremo perso. Alla moglie Angela Castaldo e ai cari figli le più sentite condoglianze.