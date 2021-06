Dal Comune di Somma Vesuviana riceviamo e pubblichiamo

A Settembre riparte la Linea A, poi toccherà anche alla B e alla E! Ben 12 corse giornaliere per l’area archeologica di Santa Maria del Pozzo. Salvatore Esposito (Ass. ai Trasporti) : “Un grande lavoro in piena sinergia con la Commissione trasporti ed EAV. A Settembre la Linea A, poi in rete tutte le periferie con le linee B ed E”. Salvatore Di Sarno (sindaco) : “Il futuro è nel trasporto pubblico, nel turismo lento e nella qualità dei servizi”.

Vincenzo Neri (Pres. Commissione Trasporti) : “Un risultato possibile grazie al lavoro condotto in piena sinergia tra Commissione, Assessorato ed EAV”.

“Viene riattivato il servizio di trasporto urbano a Somma Vesuviana. A Settembre verrà riattivata la Linea A, ben 12 corse giornaliere dalle ore 7 e 15 alle 18 e 15. La prima partenza sarà alle ore 7 e 15 da Piazza Vittorio Emanuele III mentre l’ultima alle 18 e 15, sempre da Piazza Vittorio Emanuele III. La Linea A collegherà la zona centrale con Via Circumvallazione, Parco Verde, Via Cimitero, Via Rosanea, Via Pomigliano, Traversa Allocca, Via Pino Amato, e ritornerà a Piazza Vittorio Emanuele III. La Circolare A interesserà un tratto periferico ma di un’importanza notevole per la città perché collegherà ad esempio la piazza centrale non distante dalla Stazione della Circumvesuviana, con il cimitero, con la Clinica di Santa Maria del Pozzo e l’Area Archeologica di Villa Augustea. L’ottimo lavoro svolto dalla Commissione Trasporti ha dato il via a questo percorso portato a termine grazie anche alla risposta immediata del Presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio. Il risultato è figlio di questa piena sinergia tra le parti. Riattiveremo anche linee B e E, in modo da completare la rete di trasporto urbano”. Lo ha annunciato Salvatore Esposito, Assessore ai Trasporti del Comune di Somma Vesuviana nel napoletano.

Il grande lavoro portato avanti dalla Commissione Trasporti, in sinergia con l’Assessorato.

“Siamo molto soddisfatti di quanto fatto – ha affermato Vincenzo Neri, Presidente della Commissione Trasporti – in Commissione formata dai consiglieri Ciro De Simone, Saverio Lo Sapio e Salvatore Granato. Siamo partiti da una consultazione con gli uffici preposti ed abbiamo visto che la possibilità di riattivare il servizio urbano c’era. Dunque grazie alla sinergia con l’Assessore al ramo, Salvatore Esposito, siamo riusciti a portare a casa un importante risultato nell’interesse dei cittadini sommesi. Da Settembre, Somma Vesuviana, riavrà il servizio di trasporto urbano”.

La linea urbana che collegherà il centro con l’area archeologica. “La Linea A collegherà la zona centrale, ricordo che la stazione dei treni della Circumvesuviana è nell’area centrale del paese, con l’area archeologica. Siamo solo dinanzi all’inizio di un percorso che riporterà il trasporto urbano in questo paese. Il futuro non è nell’uso costante dell’auto – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – ma il futuro è nel trasporto pubblico, nel turismo lento e nella qualità dei servizi. La linea A avrà ben 12 linee giornaliere, di cui ogni ora, dal centro verso la periferia e viceversa, a breve ripartiranno anche le Linee B ed E”.