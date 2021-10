Riceviamo e pubblichiamo uan nota stampa del consigliere di opposizione Rianna sulla questione del micronido, servizio che dovrebbe partire a San Giovanni De Matha.

Il consigliere di opposizione Salvatore Rianna ha chiesto al presidente del Consiglio Comunale di convocare un’adunanza segreta, per rispetto della privacy in merito al delicato argomento del micronido di San Giovanni De Matha.

Di seguito le dichiarazioni:

“Sono passati oltre quattro mesi dall’annuncio della partenza del micronido, parliamo di un servizio rivolto ai bambini fino ai tre anni. La gara è stata fatta a febbraio e aggiudicata provvisoriamente a maggio ed ho subito espresso le mie perplessità in merito a questioni delicate. Ad oggi, non avendo sciolto tali dubbi, ritengo necessaria la convocazione di un Consiglio Comunale in adunanza segreta, ricordando a tutti che abbiamo responsabilità nei confronti dei cittadini”.

