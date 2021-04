Riceviamo e pubblichiamo dal Coordinatore Cittadino della Lega Giovani di Somma Vesuviana

“Questa sarà la prima di tante istanze che faremo, dove vediamo cose che potrebbero migliorare nel nostro territorio, noi saremo i primi a metterci la faccia, e a proporre soluzioni. I bagni pubblici- dichiara Antonio Giuliano- sono un servizio primario indispensabile per un comune dalle caratteristiche come Somma, e non possiamo accettare che sia aperto poche ore al giorno. Somma merita molto di più.”

Ecco il testo dell’Istanza:

“Il comune di Somma Vesuviana, città di 38.000 abitanti o poco più, con un’estensione territoriale seconda solo al comune di Giugliano (NA) per la provincia di Napoli, possiede servizi igienici alle porte della piazza principale (Piazza Vittorio Emanuele III), aperti al pubblico solo per pochissime ore al giorno, data l’elevata affluenza di persone dovuta ai tanti esercizi commerciali, bar, fiorai, autoscuole, negozi vari, ecc. Data la circostanza epidemiologica di non poter utilizzare servizi igienici altrui,

Tutto ciò premesso che: Vengano rispettate tutte le norme per il contrasto alla diffusione del COVID-19,

SI CHIEDE: L’apertura costante dei servizi igienici comunali almeno 8 ore al giorno, con sanificazione e pulizia giornaliera; si propone che vengano aperti (i servizi igienici) dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.30; In caso di mancanza di personale, si propone di impiegare in modo totalmente casuale, sorteggiando almeno 2 persone percettori del reddito di cittadinanza, e di impiegarli in questo servizio per la comunità, come da modifica di legge sul reddito. “Tutti i percettori del reddito di cittadinanza, ove non hanno trovato occupazione, possono essere impiegati dal proprio comune per lavori di pubblica utilità”. Prendendo esempio i comuni limitrofi come Ottaviano, ove già hanno utilizzato questo metodo per dare da un lato occupazione e dall’altro un sostegno alla propria città”.

