Somma Vesuviana. Presentato in conferenza stampa il progetto dell’oratorio sportivo

Si è svolta ieri sera in Sala Santa Caterina la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto dell’oratorio sportivo, voluto dalla comunità Parrocchiale San Michele e San Giorgio di Somma Vesuviana e l’A.S.D. Pro Sport Movement. L’iniziativa darà la possibilità a 25 ragazzi e ragazze, nati negli anni 2011 e 2012, di svolgere con regolarità un’attività sportiva fatta di divertimento e spirito di squadra come il gioco del calcio.

Un progetto, quello della rinascita dell’oratorio sportivo che si pone come frutto della collaborazione e del lavoro di grande sinergia tra le istituzioni comunali e la Parrocchia San Michele e San Giorgio, rappresentate dal Parroco Don Nicola De Sena. Durante la conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, il consigliere comunale Vincenzo Neri, Claudio De Vivo, atleta paralimpico originario della città di Somma e Gennaro Rega, ente di promozione e presidente CSAIn Campania. Tra i partecipanti alla conferenza, diversi assessori dell’amministrazione comunale.

A prendere per primo la parola il consigliere Neri, ideatore del progetto autofinanziato dell’oratorio sportivo, che sarà allestito presso il centro sportivo Casolaro sito in via del Cenacolo. In particolare, Neri ha sottolineato l’importanza di riportare alla luce l’oratorio come momento di aggregazione e crescita per i giovani sommesi, con la speranza che presto si possa ampliare il numero degli iscritti e alimentare la partecipazione della comunità cittadina al progetto. Gennaro Rega ha invece riportato, nel suo breve intervento, l’intenzione di contribuire e supportare l’attività dell’oratorio con la consegna di palloni, casacche e tutto il materiale necessario. Inoltre, Rega ha ribadito l’importanza dello sport per i giovani e quanto siano fondamentali per loro i sani valori e le regole che l’attività sportiva e in particolare il calcio trasmette.

Anche Claudio De Vivo ha concordato sul grande rilievo dell’iniziativa e sulla necessità di promuovere lo sport sul territorio e tra i giovani. Il sindaco Di Sarno ha ringraziato il Parroco De Sena per il suo impegno in prima persona e per il grande lavoro che sta svolgendo per la comunità sommese. In seguito, anche il sindaco ha evidenziato come l’intento dell’oratorio sportivo sia quello di garantire anche a giovani che non hanno la possibilità economica di svolgere l’attività sportiva, in modo da poter crescere e maturare insieme attraverso lo sport. A chiusura della conferenza è intervenuto anche De Sena che ha parlato, invece, della grande collaborazione tra la Parrocchia e le istituzioni comunali, al fine di creare insieme un nuovo cammino per la comunità di Somma.