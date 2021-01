Si è spento all’età di 69 anni il Dott. Giulio Neri. Già assessore cittadino nella Giunta di Ferdinando Allocca, ha contribuito notevolmente alla realizzazione di importanti iniziative culturali.

Padre dell’attuale consigliere cittadino, Vincenzo, aveva tra i suoi progetti il recupero delle antiche stanze del chiostro di San Domenico per farne un’ area di grande interesse culturale. A tal riguardo, d’accordo, con il Prof. Antonio De Simone, aveva elaborato l’idea di spostare il deposito della Villa Augustea in quei luoghi. Profondo cordoglio è stato espresso dal Sindaco Salvatore Di Sarno e dall’intera Amministrazione cittadina. Un perdita per tutti, per gli amici, i politici, per la famiglia, per tutti quelli che gli hanno voluto bene. Il suo impegno per la Città di Somma Vesuviana rimarrà impresso nel ricordo di noi tutti.