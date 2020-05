Dall’assessore Raffaele Irollo, fino a questa mattina delegato al bilancio nell’esecutivo di Somma Vesuviana, riceviamo e pubblichiamo.

Nel 2017 ho creduto nel progetto della lista “Siamo Sommesi” di cui sono anche il presentatore.

Ho accettato l’incarico di assessore, ricoperto fino ad oggi, per la fiducia accordatami dal Sindaco in primis e dal gruppo consiliare. Ho partecipato alla stesura del programma di governo, dei vari DUP (completamente stravolti e rivisitati rispetto a quelli precedenti) e di vari bilanci previsionali e consuntivi.

Questo periodo è stato caratterizzato da una simbiosi personale con il territorio. Attraverso il confronto costante con i gruppi politici ho potuto arricchirmi di esperienze personali e sfide professionali. Ho imparato che bisogna battersi e far valere con fermezza le proprie idee anche se queste comportano sacrifici e sottrazioni di tempo agli affetti perché, prima o poi, i risultati arrivano.

Il Sindaco ed il gruppo consiliare “Siamo Sommesi” su tutti hanno supportato le mie azioni perchè incentrate esclusivamente nell’interesse generale dell’Ente. Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento nel paradigma politico-finanziario che oggi, di fatto, impone agli enti pubblici la realizzazione di opere quasi esclusivamente attraverso la partecipazione ai bandi regionali, nazionali ed europei. È per questo motivo che, durante il corso del mandato, ho personalmente partecipato alle attività di predisposizione, presentazione e rendicontazione di numerosi progetti comunali caricandomi spesso di scadenze, adempimenti e preoccupazioni. Insomma, tutto questo andava fatto per il bene superiore dell’intero territorio, in particolare per le periferie non senza un pizzico d’ interesse personale poiché abito a Rione Trieste. Queste attività hanno consentito al Comune di ricevere l’assegnazione di numerosi fondi, tra cui:

2 Mln/€ circa per la scuola Arfè;

3 Mln/€ circa per l’area di Via Giulio Cesare;

1,5 Mln/€ circa per il rifinanziamento dei lavori di ristrutturazione del Campanile San Domenico (completamente andati persi dalla precedente amministrazione);

0,5 Mln/€ circa per il rifacimento di via Cupa di Nola;

000 € circa per l’efficientamento energetico della scuola Costantinopoli;

Numerose altre iniziative per lo sviluppo culturale sul territorio attraverso eventi e manifestazioni tra cui Festa delle Lucerne e la festa del Baccalà;

Tali iniziative sono state rese possibili dall’implementazione di un gruppo di lavoro (prima inesistente) che include oltre il sottoscritto, il dr. Amitrano della società EY ed il funzionario comunale/assessore del settore di volta in volta interessato.

A queste iniziative si affiancano numerosi provvedimenti che è impossibile riepilogare in una lettera per esigenze di brevità: riduzione della Tari, aiuti tributari per famiglie in difficoltà, facoltà di rateizzare le ingiunzioni e così via.

Fino ad oggi, tutto questo è rimasto come si suol dire “sotto la linea”, non mi sono attribuito meriti personali così come non sono interessato a farlo in questa sede, ho tentato di portare avanti il maggior numero di progetti possibili con lealtà e chiarezza nella definizione degli obiettivi. Nel mio silenzioso operato c’è poco o nulla di politico, mi sono affidato al buonsenso ed all’interesse comune per tutti i cittadini perché, alla luce dell’azzeramento e dei risultati prodotti, credo che queste attività debbano essere portate avanti a prescindere dalla provenienza politica e per favorire la crescita di un tessuto economico e sociale che è rimasto dormiente per troppo tempo. Non voglio apprezzamenti e non ritengo di essere meritevole di medaglie, tuttavia, non posso consentire la strumentalizzazione di notizie che non sono in alcun modo connesse al merito o agli sforzi di un singolo consigliere. L’amministrazione funziona solo se marcia in modo compatto e sulla base d’iniziative scevre da qualsivoglia barriera concettuale, culturale o politica.

Mi auguro che il nuovo esecutivo continui in questa direzione e faccio i miei migliori auguri ai consiglieri che decideranno di fare il proprio ingresso in Giunta, in particolare al consigliere D’Avino che fino ad oggi ha dato prova di una grande lealtà politica.