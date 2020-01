Le intitolazioni a strade e piazze sono ferme da tempo. C’è chi dà la colpa ai socialisti ma il commissario di sezione PSI di Somma Vesuviana , Roberto Cimmino, smentisce categoricamente.

Piazzale Don Armando, via Cavaliere Auricchio, via Cesare Augusto e non solo. Molte intitolazioni a strade o piazze , proposte dalla commissione toponomastica e accolte favorevolmente dal sindaco, sono state bloccate in giunta. Da chi? Come mai questo stop? Voci insistenti di corridoio attribuirebbero la “colpa” al gruppo dei socialisti che avrebbero messo un veto a qualsiasi intitolazione e chiesto con forza al sindaco di prendere posizione sulla intitolazione dalla piazza principale a Francesco De Martino. Abbiamo chiesto chiarimenti al commissario di sezione PSI di Somma Vesuviana , Roberto Cimmino :”Noi socialisti- ha dichiarato Cimmino- non abbiamo mai messo nessun veto contro l’intestazione o intitolazione di altre piazze o vie ad altre persone. Assolutamente no, tant’è vero che non abbiamo mai strumentalizzato l’intestazione della piazza a De Martino o a chicchessia. Noi stiamo chiedendo soltanto che la piazza oggi a Somma Vesuviana non può più essere intitolata ad un re che tanto male ha fatto alla nazione. Detto questo, se qualcuno ha messo in giro una voce secondo la quale i socialisti stiano mettendo un paletto o un veto affinchè si faccia piazza De Martino e le altre no, non è per niente vero. Noi socialisti non abbiamo messo nessun veto del genere. Anzi, siamo favorevoli affinchè vie, piazze o strade possano essere intitolate a persone che hanno fatto la storia del nostro paese. Sono anni che chiediamo di cancellare l’intitolazione a Vittorio Emanuele e continueremo a chiederlo. Vogliamo solo risposte”.

Intanto sui gruppi social di Somma Vesuviana da qualche giorno è riapparso il manifesto del referendum per l’intitolazione della piazza al commendatore Francesco De Siervo.

A questo punto spetta al sindaco, Salvatore Di Sarno, fare da ago della bilancia tra le parti per evitare la rottura degli equilibri.