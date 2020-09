Di Sarno: “Andiamo a votare ma nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. La partecipazione dei cittadini tutela la democrazia”.

“E’ vero che il Covid aumenta ma non dimentichiamo l’importanza del voto. Già in passato gli italiani si sono recati a votare in situazioni complesse. Bisogna dare prova di civiltà. Andiamo a votare perché la partecipazione attiva è fondamentale. Rispettiamo le regole di sicurezza sanitaria e dunque: andare a votare con la mascherina, nel seggio prima di prendere la matita dobbiamo igienizzare le mani e ripetere la stessa operazione all’uscita. Le schede non vanno consegnate ma inserite direttamente nelle urne. Coloro i quali sono risultati positivi al Coronavirus o sono in isolamento NON POSSONO RECARSI AL SEGGIO ma possono fare richiesta al sindaco di VOTO A DOMICILIO. Ricordo che domani e Lunedì 21 abbiamo una doppia votazione: Regionali e Riforma Costituzionale con Referendum”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.