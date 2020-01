Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dalla segreteria del Pd di Somma Vesuviana

Domenica 12 gennaio, dalle 10.30 alle 13,00. , il PD di Somma Vesuviana sarà presente in Piazza V. Emanuele III, per iniziare la diffusione di un questionario utile a rilevare i bisogni dei cittadini Sommesi. Tale attività continuerà, seguendo un calendario predisposto, nel corso di varie giornate, recandosi in varie zone del territorio Comunale. La somministrazione del questionario, fornirà, con l’elaborazione dei dati, degli indicatori per mettere a fuoco tematiche sensibili ai cittadini. È nostra intenzione dare voce ai dei loro reali bisogni e renderli protagonisti di un’azione politica per rendere la nostra città più bella e vivibile.

La Segretaria

Filomena Tiziano