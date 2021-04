Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

La società milanese ha incontrato le imprese del territorio per “Rilancio Digitale”. La società di Milano ha invitato all’evento il sindaco, l’assessore e le imprese del territorio.

Webidoo sceglie l’amministrazione Di Sarno per inaugurare il progetto “Rilancio Digitale”. Il Sindaco Di Sarno: “Siamo orgogliosi del fatto che Webidoo, società di Milano, abbia scelto Somma Vesuviana come primo Comune in Italia per l’avvio della campagna di promozione del processo di digitalizzazione del Paese”

Di Sarno: “Il fatto che una società milanese abbia scelto il nostro paese per l’avvio di “Rilancio Digitale” è testimonianza dell’attenzione positiva che c’è a livello nazionale su Somma Vesuviana”.

Esposito (Ass con delega alla digitalizzazione): “A breve alcune tasse si potranno pagare direttamente da casa con sistema digitale la cui programmazione era stata avviata da noi già prima del Covid . A Somma ci sarà PagoPa per una Città digitale”.

“Le imprese devono trovare un mercato pronto ad accoglierle e questo è possibile grazie alla digitalizzazione. Ringraziamo Webidoo per avere invitato questa Amministrazione al WeBinar sul Rilancio Digitale. La volontà dell’Amministrazione Di Sarno è quella di avere una Città Digitale. A Somma Vesuviana, a breve scomparirà quasi del tutto anche il bollettino cartaceo che si usa per il pagamento di alcune tasse locali. Ad esempio grazie al sistema di digitalizzazione che l’Amministrazione Di Sarno sta avviando, sarà possibile pagare la mensa scolastica, lo scuolabus, i fitti attivi, le carte d’identità, le tasse comunali, le sanzioni da codice della strada, i servizi cimiteriali, semplicemente andando con un clic sul sito del Comune dove si troverà il banner “PagoPA”. Si potrà accedere al sistema attraverso lo spid o la carta d’identità elettronica. Oppure sarà possibile scaricare il codice con il quale pagare in qualsiasi tabaccheria. Non si esclude anche la possibilità di incentivare il cittadino attraverso una modalità simile ad un cashback comunale”. Lo ha affermato Salvatore Esposito, Assessore con delega alla Digitalizzazione, partecipando al WeBinar promosso da Webidoo sul tema del Rilancio Digitale.

“Siamo orgogliosi del fatto che Webidoo, società di Milano, abbia scelto Somma Vesuviana come primo Comune in Italia per l’avvio della campagna di promozione del processo di digitalizzazione del Paese, di estrema importanza per le imprese. Come macchina comunale abbiamo dato inizio alla digitalizzazione già prima del Covid. A breve scomparirà quasi del tutto anche il bollettino cartaceo – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana– e sarà possibile pagare alcune imposte anche tramite un sistema digitale la cui programmazione era stata già avviata prima del Covid”.

Webidoo, azienda specializzata in Digital Transformation e Digital Marketing, nasce nel 2017 da un’idea di Daniel Rota, Giovanni Farese ed Egidio Murru, tre manager accomunati dalla passione per il digitale e le nuove tecnologie. Webidoo fornisce a grandi aziende, PA ma soprattutto agli small business gli strumenti per cogliere le opportunità offerte dal mercato digitale. L’obiettivo è consentire anche alle piccole imprese che si trovano in aree periferiche di competere in un mercato globale grazie ai servizi digitali semplici e accessibili progettati e realizzati ad hoc da Webidoo. I servizi offerti includono Cloud, RCM, Cyber security, GDPR, Formazione, Consulenza, Comunicazione e Marketing. Oggi il team è formato da oltre 250 persone tra dipendenti e consulenti digitali che tutti i giorni, nelle sedi di Milano, Roma e Castellana Grotte, aiutano le PMI italiane ad ottenere risultati straordinari con il web.

“Inauguriamo il progetto “Rilancio Digitale” partendo da un Comune del Mezzogiorno e siamo felici che Somma Vesuviana, nel napoletano, abbia aderito con entusiasmo a questa iniziativa – ha dichiarato Egidio Murru, Responsabile Commerciale di Webidoo – la digitalizzazione delle PMI italiane è ancora in una fase preliminare e webidoo, grazie ai suoi consulenti digitali, è al fianco delle imprese per supportarle concretamente in questo percorso fondamentale, offrendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Nel sud Italia ci sono moltissime eccellenze che aspettano soltanto di avere gli strumenti e le occasioni per emergere anche a livello nazionale e internazionale”.

Dunque è giunto il momento di mettersi in gioco! “La voglia di “mettersi in gioco” delle aziende ma anche delle istituzioni locali è tanta – ha dichiarato Carmine Daniele, Sales Local Manager di webidoo – e il progetto “Rilancio Digitale” porterà molto valore sul territorio e colmerà le lacune che separano il mondo delle PMI italiane dal giusto riconoscimento che possono e devono avere a tutti i livelli. Con l’appoggio del Comune di Somma Vesuviana, webidoo lavorerà a stretto contatto con gli imprenditori per accompagnarli nella propria trasformazione digitale”.