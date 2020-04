La maggioranza politica avrebbe trovato la cura ai suoi malesseri con un rimpastino..

Il rimpasto di giunta, già programmato a dicembre, ha subito un ovvio stop a causa dell’emergenza sanitaria. I malesseri della maggioranza Di Sarno sono stati messi in stand by perchè non c’era spazio per altro se non per affrontare l’emergenza nel miglior modo possibile. Ma, contestualmente, sono andate e stanno andando avanti alcune indagini, una tra tutte concorsopoli. E’ forse proprio la questione concorsopoli che ha riacceso l’attenzione sulla necessità del rimpasto. Sia chiaro, non spetta a noi giudicare o accusare chi è stato tirato in ballo: saranno gli inquirenti a stabilire l’estraneità o meno di alcuni esponenti attualmente in carica al Comune di Somma Vesuviana. Fatto sta che da giorni si susseguono le riunioni di maggioranza in vista del nuovo rimpasto. Dovrebbe dimettersi Giuseppe Castiello ( assessore dal 2017 e da poco con delega di vice-sindaco ) e Valeria Granata( assessore dal 2018) ,in forse sarebbero anche Di Palma e Pirozzi. Si riconfermerebbe Irollo. Il vice sindaco dovrebbe andare a Sergio D’Avino che, ovviamente, dovrebbe dimettersi da consigliere. L’orientamento politico comune sembrerebbe quello di individuare personalità quanto più aderenti al territorio di Somma Vesuviana. Ma, per il momento, sono solo voci ufficiose che si rincorrono insistentemente.