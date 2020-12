Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana

Questa mattina passeggiata ecologica. Le Guardie Eco –zoofile a cavallo e a piedi hanno perlustrato alcune aree del Monte Somma in località Rione Trieste nel Parco Nazionale del Vesuvio. Alle stesse operazioni ha preso parte il sindaco Salvatore Di Sarno

Di Sarno (sindaco): “Linea dura con chi non rispetta l’ambiente. La tutela di questo patrimonio garantisce un futuro migliore ai nostri giovani. Agli angoli di alcune strade di Somma Vesuviana delle persone scaricavano rifiuti anche ingombranti, grazie a delle telecamere sono state identificate e multate. Questa mattina, invece, operazione delle Guardie Eco – zoofile in Montagna”.

De Vita: “Abbiamo trovato una situazione tutto sommato positiva anche se abbiamo individuato uno scarico di pneumatici segnalato a SMA CAMPANIA. Situazione comunque buona grazie anche all’intervento di sensibilizzazione che stanno esercitando Comune e Parco Nazionale del Vesuvio. Sarebbe utile però ripristinare alcuni sentieri chiusi da roghi di spine”.

“Tutelare l’ambiente è importante, perché tutelare anche il proprio habitat significa garantire ai giovani un futuro migliore, sostenibile e più vivibile. Giungono in tutte le nostre case le immagini di acque spesso inquinate, nella nostra mente abbiamo l’isola di plastica. E’ il tempo dell’azione, restare fermi non serve. Dobbiamo noi istituzioni sensibilizzare il popolo, la gente, i cittadini ed è giusto che il primo a farlo sia proprio il sindaco. A Somma Vesuviana anche in questi giorni, grazie all’ausilio di telecamere, siamo riusciti ad individuare alcune persone che depositavano rifiuti agli angoli di alcune strade. Queste persone sono state identificate e multate. Oggi invece ho voluto guidare una passeggiata ecologica con il Nucleo operativo delle Guardie Eco – zoofile dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale e partendo dalla località Rione Trieste siamo andati verso i sentieri di montagna per verificarne lo stato di salute”. Lo ha annunciato, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Siamo partiti da Rione Trieste salendo la montagna abbiamo raggiunto alcune stradine. Devo dire con grande soddisfazione che in questa area abbiamo trovato una situazione positiva, nel senso che abbiamo rinvenuto solo alcuni pneumatici abbandonati o qualche rifiuto lasciato. Il risultato è quello di una moralizzazione che evidentemente, grazie anche al Parco Nazionale del Vesuvio – ha dichiarato Bernardino De Vita, Coordinatore Provinciale delle Nucleo Guardie Eco – zoofile – viene fatta molto bene e sta producendo risultati importanti. Ora bisognerebbe mettere mano però ad alcuni sentieri che abbiamo trovato chiusi da roghi di spine e che invece potessero essere ripristinati potrebbero stimolare le persone a fare trekking valorizzando il Monte Somma anche dal punto di vista naturalistico. L’azione condotta oggi da noi, Guardie Eco-Zoofile è stata eseguita a piedi e a cavallo in contemporanea per entrare anche nelle zone eventualmente impervie dove non era possibile arrivare con i veicoli. E’ stata un’operazione di controllo a tutela del patrimonio ambientale.

Noi siamo Agenti di Polizia Giudiziaria. Alle operazioni ha preso parte anche il Corpo della Polizia Municipale di Somma Vesuviana guidato dal Comandante Claudio Russo. La scorsa settimana nelle zone periferiche a valle di Somma Vesuviana, sempre con il Servizio di Igiene Urbana, abbiamo individuato numerosi scarichi abusivi di rifiuti ed inviato la documentazione fotografica di quanto trovato ed anche la geo – localizzazione dei siti allo SMA Campania ed ugualmente abbiamo fatto oggi quando abbiamo individuato lo sversamento di alcuni pneumatici”.