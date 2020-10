Riceviamo e pubblichiamo dal comune di Somma Vesuviana

Di Sarno (Somma Vesuviana): “Ben 36 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ore. Il tutto anche grazie ad una festa di compleanno. Nei prossimi minuti valuterò misure stringenti dopo tavolo tecnico con Asl e tutti i dirigenti scolastici per una mappatura reale anche nelle scuole”.

“Siamo a rischio chiusura, un rischio che voglio scongiurare perché ne risentirebbe l’economia del territorio. Ben 36 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ore a Somma Vesuviana. A breve convocherò un tavolo tecnico con l’Asl per valutare misure molto stringenti. Chiedo a tutti i cittadini un grande senso di responsabilità. Abbiamo avuto un impennata di casi, grazie anche ad una festa di compleanno con la partecipazione di molte persone. Non è possibile che questo accada. Con questi atteggiamenti si rischia non solo di mettere in pericolo la salute delle persone ma anche l’economia già duramente provata. Ora a Somma Vesuviana abbiamo 122 casi totali, di cui 89 positivi attivi ma abbiamo anche 170 persone in isolamento. In mattinata convocherò tutti i dirigenti scolastici per un incrocio di dati e fare una mappatura della situazione reale anche nell’ambito scolastico”. Lo ha affermato ora, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.