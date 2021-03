Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana.

Webidoo ha scelto Somma Vesuviana come primo Comune in Italia per l’avvio della campagna di promozione del processo di digitalizzazione del Paese, di estrema importanza per le imprese.

Webidoo sceglie Somma Vesuviana per inaugurare “Rilancio Digitale” la campagna nazionale di promozione della digitalizzazione delle Piccole Medie Imprese italiane. Partenza il 7 Aprile, ore 14:00, con WeBinar in diretta.

Murru (Webidoo): “Nel sud Italia ci sono moltissime eccellenze che aspettano soltanto di avere gli strumenti e le occasioni per emergere anche a livello nazionale e internazionale”.

Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana) : “Digitalizzazione fondamentale per stare sul mercato ed innovarsi. A Somma prima dell’Estate saremo “città digitale”. Si potranno pagare i servizi con un semplice clic sul sito del Comune. La mensa scolastica? La carta d’identità? Basterà un clic sul sito. L’evento del 7 Aprile, programmato da Webidoo sarà fondamentale per il processo di digitalizzazione delle imprese”.

Per iscriversi:

https://zoom.us/webinar/register/WN_q4li_3HKR0i0yZnjuiJ0pg

“Siamo orgogliosi di inaugurare il progetto Rilancio Digitale partendo da un Comune del Mezzogiorno e siamo felici che Somma Vesuviana, nel napoletano, abbia aderito con entusiasmo a questa iniziativa, la digitalizzazione delle PMI italiane è ancora in una fase preliminare e webidoo, grazie ai suoi consulenti digitali, è al fianco delle imprese per supportarle concretamente in questo percorso fondamentale, offrendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Nel sud Italia ci sono moltissime eccellenze che aspettano soltanto di avere gli strumenti e le occasioni per emergere anche a livello nazionale e internazionale”- lo ha annunciato Egidio Murru, Responsabile Commerciale di Webidoo.

Dunque è Somma Vesuviana il Comune scelto da Webidoo per l’avvio della campagna di promozione ed informazione sulla digitalizzazione dell’Italia. Il 7 Aprile l’evento che rappresenta una grande opportunità per l’intero mondo imprenditoriale sarà tramite WeBinar in diretta.

Alle ore 14 con collegamento ZOOM, le imprese potranno ascoltare e dialogare direttamente con gli esperti per conoscere il processo di digitalizzazione.

E Somma punta molto sui servizi digitali. Ad esempio si potranno pagare i servizi semplicemente con un clic sul sito del Comune. Il programma partirà prima dell’Estate.

“Webidoo ha scelto Somma Vesuviana come primo Comune in Italia per l’avvio della campagna di promozione del processo di digitalizzazione del Paese, di estrema importanza per le imprese. Come macchina comunale abbiamo dato inizio alla digitalizzazione già prima del Covid. Tra 2 mesi scomparirà quasi del tutto anche il bollettino cartaceo che si usa per il pagamento di alcune tasse. Ad esempio grazie al sistema di digitalizzazione che stiamo avviando – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – a breve sarà possibile pagare la mensa scolastica, lo scuolabus, i fitti attivi, le carte d’identità, le tasse comunali, le sanzioni da codice della strada, i servizi cimiteriali, semplicemente andando con un clic sul sito del Comune dove si troverà il banner “PagoPA”. Si potrà accedere al sistema attraverso lo spid o la carta d’identità elettronica. Oppure sarà possibile scaricare il codice con il quale pagare in qualsiasi tabaccheria. Non si esclude anche la possibilità di incentivare il cittadino attraverso una modalità simile ad un cashback comunale. L’Italia si gioca il suo futuro sulla digitalizzazione e la transizione ecologica. E’ un processo evolutivo, quello della digitalizzazione, molto importante anche per le imprese. Pensiamo al valore assunto dall’e – commerce in una fase storica come quella che stiamo vivendo. Attraverso tali piattaforme e sistemi digitali è possibile ampliare i mercati produttivi, economici, migliorare i servizi, rendere lo sviluppo di un’azienda ancora più stabile anche nel tempo e riuscire a guardare senza timori alle novità trasformandole in opportunità. Il 7 Aprile, dunque da Somma Vesuviana, dal nostro comune, avrà inizio la campagna di informazione e promozione del Grande Piano di Digitalizzazione dell’Italia. Un appuntamento senza precedenti, noi ci saremo! Una conferenza che farà da link tra le imprese dando loro l’opportunità di conoscere sistemi e normative sul Piano di Digitalizzazione che sta per partire in Italia, ma soprattutto scoprire le opportunità!”.

Webidoo è realtà imprenditoriale innovativa, affermata e specializzata nella realizzazione di processi di digitalizzazione ed esattamente in Digital Transformation e Digital Marketing. Dal 2017 la mission principale è di fornire alle piccole e medie imprese gli strumenti necessari per cogliere le opportunità offerte dal mercato digitale. Una realtà imprenditoriale importante con un team formato da più di 250 persone tra dipendenti e consulenti digitali, in grado di supportare anche le PMI nella loro crescita digitale.

Il WeBinar del 7 Aprile su Zoom sarà strategico per le imprese che vorranno rilanciarsi o comunque sviluppare i loro mercati.

“La voglia di “mettersi in gioco” delle aziende ma anche delle istituzioni locali è tanta – ha dichiarato Carmine Daniele, Sales Local Manager di webidoo – il progetto Rilancio Digitale porterà molto valore sul territorio e colmerà le lacune che separano il mondo delle PMI italiane dal giusto riconoscimento che possono e devono avere a tutti i livelli. Con l’appoggio del Comune di Somma Vesuviana, webidoo lavorerà a stretto contatto con gli imprenditori per accompagnarli nella propria trasformazione digitale”.

L’Italia deve vincere la sfida dell’innovazione. A Somma Vesuviana da tempo, prima della pandemia, c’è un Assessorato con delega alla digitalizzazione.

“Stiamo già da tempo lavorando alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – ha affermato l’Assessore al ramo, Salvatore Esposito – con tutti i vantaggi green per la comunità locale ed anche economici. Con la digitalizzazione abbiamo un’Amministrazione più efficiente, veloce nelle risposte ed efficace, allo stesso tempo è una rivoluzione tecnologica che ha subito notevole accelerazione in questo periodo storico. Una rivoluzione divenuta fondamentale per le imprese che vogliono innovarsi e avere uno sviluppo economico duraturo”.