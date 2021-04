Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana.

Di Sarno (sindaco di Somma): “Registriamo il 28esimo decesso. Abbiamo inoculato 6440 dosi, vaccinato l’8% della popolazione. L’obiettivo è arrivare al 50% entro l’Estate!”.

“Abbiamo inoculato circa 6440 dosi di vaccino, grazie al fatto che i sommesi si stanno vaccinando principalmente presso i Poli di Somma Vesuviana, Marigliano e Pollena. Dunque è stato vaccinato circa il l’8% della popolazione e contiamo di arrivare al 50% entro l’Estate. Dal 3 Maggio il Polo Vaccinale di Somma Vesuviana raddoppierà i tempi di attività. Dobbiamo però stare molto attenti. Oggi a Somma Vesuviana registriamo la ventottesima vittima del Covid. La comunità sommese sui stringe al dolore della famiglia di questa persona. In questo momento abbiamo 247 positivi attivi che dunque aumentano, con 23 nuovi positivi e 393 persone in isolamento sanitario. Chiedo alla popolazione il rispetto delle norme. I controlli ci sono ma richiamo tutti al senso di responsabilità e richiamo soprattutto coloro i quali sono positivi al rispetto della quarantena. Chiedo altresì a tutti i cittadini un grande senso di civiltà. Non possiamo consumare ai banconi dei bar e dei locali. Non possiamo consumare all’interno dei locali ma solo presso i tavolini esterni. Chiedo prudenza nell’incontrare persone non appartenenti al nucleo convivente e di farlo sempre con la mascherina che è obbligatoria. Ricordo anche che il mancato rispetto del “coprifuoco” dalle ore 22 alle ore 5 comporta una sanzione di 400 euro. Non leghiamoci però alle sanzioni ma alla vita, tuteliamo la nostra e la salute altrui. Il Covid non perdona e non perdonano le varianti. Il Polo Vaccinale di Via Trentola sta andando bene con tempi rispettati ed un’attesa massima di circa 30 minuti per l’intera azione. Stiamo procedendo con una media di circa un vaccino ogni 8 – 12 minuti e ringrazio tutti gli operatori sanitari in campo, il Corpo dei Vigili Urbani, la Protezione Civile, le Guardie AISA, Caritas e Centro Elim”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.