Di Sarno (Somma Vesuviana): “Oggi chiuso l’Ufficio Postale Centrale di Somma per un caso Covid. Immediata la sanificazione. Da Lunedì riapertura in piena sicurezza. Ho incontrato commercianti ed imprese. A Conte chiediamo intervento immediato con un Piano che preveda un sostegno veloce all’economia. Siamo in una situazione molto precaria”.

E intanto Lunedì – 26 Ottobre – il sindaco, al momento, riprenderà le celebrazioni dei matrimoni alle ore 10 e 30, presso la sede del Palazzo Municipale nel pieno rispetto delle norme sanitarie di sicurezza.

E gli sposi confermano anche le celebrazioni religiose sempre nel pieno rispetto delle norme sanitarie.

“Oggi chiuso l’Ufficio Postale Centrale di Somma Vesuviana in quanto è stato registrato un caso positivo. Immediata la sanificazione e Lunedì l’Ufficio riaprirà in piena sicurezza. Attualmente a Somma Vesuviana abbiamo ben 152 positivi attivi. Ieri sera e questa notte pattugliamento su tutto il territorio di Somma Vesuviana con schieramento di Polizia Municipale, Carabinieri e Protezione Civile. Sono stati effettuati controlli sia sul corretto uso delle mascherine ma anche verifiche di rispetto delle chiusure e coprifuoco sia nelle zone centrali che periferiche. Ringrazio il Comandante dell’Arma dei Carabinieri, Alessandro Gambino, il Comandante della Polizia Municipale, Claudio Russo ed il Responsabile della Protezione Civile, Vincenzo Secondulfo. E’ fondamentale la piena sinergia. Abbiamo pattugliato anche il territorio periferico delle masserie. I controlli continueranno con costanza. Rispettiamo le norme sanitarie” Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano che questa notte ha assistito alle operazioni di controllo sul territorio.

Ieri sera manifestazione dei commercianti ed il sindaco non ha voluto sottrarsi al dialogo.

“Anche i Comuni sono in una situazione precaria – ha continuato Di Sarno – in quanto registriamo mancate entrate perché la gente non può pagare le tasse. Stiamo valutando un piano di aiuti da questo punto di vista ma dobbiamo verificarne la fattibilità economica. Abbiamo chiesto aiuto economico al Governo perché i servizi dobbiamo continuare a garantirli. Ai commercianti, alle imprese va tutta la mia solidarietà ma dobbiamo tutelare la salute ed allo stesso tempo l’economia del territorio. Per questo motivo con altri sindaci del territorio ho scritto una lettera al Presidente del Governo, Giuseppe Conte e al Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, affinché si prevedesse un Piano di sostegno economico immediato alle imprese duramente colpite da questa situazione emergenziale. Ad oggi abbiamo lavoratori che non hanno ancora preso la Cassa Integrazione di Luglio, di Agosto. E ringraziamo il Presidente De Luca per aver dato una risposta immediata, in serata”.