Dal movimento Onda Bianca, riceviamo e pubblichiamo

In un momento difficile e delicato come quello che l’intera popolazione sta attraversando, è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini per affrontare e superare in maniera positiva questo momento di restrizioni e difficoltà che ci interessa in prima persona.

Molte sono state le misure adottate dal Governo centrale per aiutare le famiglie, ma ci siamo resi conto che ci sono ancora alcune famiglie, forse troppe, che non vengono tutelate per affrontare economicamente il periodo di quarantena. A tal fine, il movimento politico ONDA BIANCA in collaborazione il CORPO VOLONTARI DI PRONTO INTERVENTO di Somma Vesuviana ed i volontari della CROCE ROSSA ITALIANA e con il benestare dei supermercati Decò, ha cercato di dare il proprio contributo per essere vicini, tutelare e migliorare la posizione in cui si trovano alcune famiglie. Il progetto “Un’ondata di solidarietà” è volto alla raccolta di tutti i beni di prima necessità che saranno poi distribuiti alle famiglie grazie al lavoro della protezione civile e della croce rossa.

L’azione di raccolta alimentare sarà effettuata all’esterno dei supermercati Decò siti in Somma Vesuviana alla Via Costantinopoli n.138 (località Rione Trieste), Via Don Minzoni, n. 37 e alla Conad di Santa Maria del pozzo.

Durante l’intera settimana verrà messo a disposizione dei clienti uno o più carrelli vuoti, riconoscibile dal manifesto apposto, in cui ogni cittadino potrà depositare qualsiasi genere alimentare (sono preferibili sicuramente quelli a lunga conservazione. Anche solo un pacco di pasta può fare la differenza!!!

La raccolta dei beni avverrà tre volte alla settimana (MARTEDI’, GIOVEDI’ e SABATO). I volontari del movimento politico ONDA BIANCA, ricevuta la comunicazione da parte del supermercato avviseranno i volontari della protezione civile, che provvederanno a consegnare i beni presso la sede della CROCE ROSSA. I volontari della CROCE ROSSA si prodigheranno nella redistribuzione dei generi alimentari presso le famiglie più bisognose.

Il progetto “UN ONDATA DI SOLIDARIETA” vuole essere da monito per spronare ognuno di noi a dare una mano perché #uniticelafaremo.

Premesso ciò questa iniziativa non altera, né va in contrasto con le restrizioni fatte dal governo centrale, infatti non prevede assembramenti o altro e diventa una possibilità nobile per chi già si reca a fare acquisti. L’occasione ci è gradita anche per invogliare tutti a non mollare e il nostro ripetuto invito è quello di RESTARE (ancora) A CASA.

Questa iniziativa non si ritiene chiusa, anzi è aperta a tutti i supermercati, market, mini-market presenti sul territorio e altre attività che manifesteranno la volontà di aderire. Per farlo basta contattare il Movimento Politico Onda Bianca, inviando un messaggio al contatto Facebook presente nella pagina dedicata.

