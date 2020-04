Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal movimento Area Civica. La proposta indirizzata al sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, per la ripresa socio-economica della città.

Al fine di contenere al massimo le criticità del momento si chiede al Sig. Sindaco la costituzione di un tavolo di confronto per la solidarietà e la ripresa economico-sociale, in risposta alla fase emergenziale 1 e 2 per l’emergenza Covid-19. L’idea è quella di creare una rete di solidarietà rivolta a gruppi, associazioni, alla Caritas, al terzo settore, ai centri di servizio per il volontariato, alla protezione civile e all’istituzione comunale, che ne dovrà assumere il coordinamento.

Il tavolo di confronto si occuperà di promuovere la condivisione delle risorse comunitarie, in modo che queste possano crescere e attivarsi per prendersi cura della cittadinanza e del territorio.

Si vuole incentivare e sostenere, attraverso il confronto, la costituzione di una Rete Solidale per dare risposte congiunte e plurali alle molteplici difficoltà che la pandemia ha prodotto e continuerà a produrre sul nostro territorio, nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale e con la convinzione che chi domanda aiuto può essere anche capace di offrirlo, diventando così protagonista della vita della nostra comunità.

Si dovranno, quindi, individuare possibili risposte e proposte atte a superare la grave crisi economica e commerciale che sta investendo il nostro territorio e le sue risorse produttive.