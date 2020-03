Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal movimento Area Civica

Emergenza Coronavirus, insieme si vince.

L’emergenza Coronavirus richiede interventi importanti ed immediati per poterla fronteggiare. A Somma Vesuviana il numero dei contagi sta aumentando, l’epidemia dilaga nell’area vesuviana e nel resto della Campania. È necessario attivare iniziative di sostegno su più fronti, bisogna concentrarsi su azioni coordinate da porre in essere con la massima urgenza.

Pur apprezzando tutte le misure messe in atto dal sindaco e dall’amministrazione comunale, Area Civica, insieme alle associazioni, cittadini e volontari, ritiene che ci sia ancora molto da fare in questo momento particolarmente difficile per la nostra città e per l’Italia.

La rete di attori territoriali intende integrare l’impegno delle istituzioni proponendo ulteriori misure da adottare:

piano di sostegno economico per le famiglie meno abbienti in città e per chi non possiede fonti sicure di reddito;

istituzione di un centro raccolta di beni di prima necessità e medicinali da smistare e consegnare a domicilio; supporto psicologico telefonico dedicato agli anziani e ai cittadini in condizioni di disagio sociale;

assistenza sanitaria e personale infermieristico disponibile ad occuparsi di anziani e malati affetti da patologie croniche, secondo i dati ufficiali più a rischio contagio;

supporto economico alle attività produttive in difficoltà e alle piccole imprese locali impegnate o che intendono specializzarsi temporaneamente nella produzione di mascherine e altro materiale utile allo stato di emergenza;

protocollo di intesa tra l’amministrazione comunale e le strutture sanitarie presenti sul territorio allo scopo di offrire la possibilità di effettuare tamponi, quindi di monitorare e prevenire la diffusione del COVID-19;

istituzione di uno sportello telefonico – telematico (della città) che informi il cittadino sulla proroga delle scadenze delle utenze domestiche, in accordo con le società erogatrici;

assistenza telefonica e telematica per i cittadini che intendono usufruire delle misure varate dal Governo;

intervento di riduzione dei tributi comunali per le attività commerciali che hanno subìto ingenti cali in termini di produttività ed economia.

Area Civica, associazioni, cittadini e volontari, chiedono al sindaco Salvatore di Sarno e all’amministrazione comunale di esaminare tali proposte e sostenerle per il bene della comunità sommese.

Lello D’Avino

membro ”Area Civica”

insieme ad associazioni, cittadini e volontari impegnati per il bene comune

[wp_bannerize group="inline" random="1" limit="1"]