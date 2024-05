Somma Vesuviana, convegno sulla sicurezza alimentare: etichettatura, tracciabilità e tutela del consumatore 

SOMMA VESUVIANA. Il prossimo mercoledì 29 maggio 2024, alle ore 10:30, l’Auditorium “Biagio Auricchio” dell’Istituto Paritario “Maria Montessori”, ospiterà un importante convegno dal titolo “Sicurezza alimentare: etichettatura, tracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutela del consumatore”.

L’evento è organizzato dall’associazione cattolica “Amici di San Francesco” in collaborazione con l’Istituto Scolastico di Somma Vesuviana. Il convegno si propone di affrontare temi cruciali legati alla sicurezza alimentare, con particolare attenzione all’etichettatura e alla tracciabilità dei prodotti agroalimentari, elementi fondamentali per la tutela dei consumatori. La giornata si aprirà con i saluti di Antonio Auricchio, coordinatore didattico dell’Istituto Montessori, e di Salvatore di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

Seguiranno gli interventi di esperti del settore: Francesca Garofalo, del Dipartimento di Coordinamento per la Sicurezza Alimentare dell’IZS Mezzogiorno, che parlerà delle normative e delle pratiche in vigore per garantire la sicurezza degli alimenti; Gennaro Velardi, Presidente di Italia Ortofrutta Unione Nazionale, offrirà una panoramica sulla situazione del settore ortofrutticolo italiano e sulle sfide legate alla tracciabilità dei prodotti; Giovanni Mensorio, Presidente della Commissione Attività Produttive e Tutela del Consumatore, discuterà delle politiche attuate per proteggere i consumatori e assicurare la qualità dei prodotti sul mercato e Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, illustrerà le iniziative regionali per supportare l’agricoltura e migliorare la trasparenza delle filiere produttive.

Il ruolo di moderatore e relatore sarà affidato ad Alfonso Allocca, esperto classificatore iscritto all’Albo Ministeriale B. 1057 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. La sua competenza garantirà un dibattito informato ed approfondito sulle tematiche trattate. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per addetti ai lavori, studenti e cittadini di approfondire le conoscenze riguardanti la sicurezza alimentare e di comprendere l’importanza di un’etichettatura corretta e di una tracciabilità efficace, elementi fondamentali non solo per la tutela della salute dei consumatori, ma anche per la valorizzazione delle produzioni locali e la promozione di una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera agroalimentare.

La partecipazione al convegno è aperta a tutti. Un’occasione imperdibile per chi desidera essere informato e partecipe delle dinamiche che garantiscono la qualità e la sicurezza dei nostri alimenti.