Parte da Don Nicola De Sena l’appello per aiutare i circensi che da settimane non fanno spettacoli e sono senza sostentamento. Scatta la gara di solidarietà a distanza

Da diversi giorni, in via Pomigliamo, si trova un Circo. Il grosso tendone è stato istallato proprio pochi giorni prima che precipitasse la situazione coronavirus e ora, visto il divieto assoluto di spettacoli ed assembramenti, i circensi si sono trovati senza lavoro e senza sostentamento,. Da qui l’appello del parroco della Chiesa del Carmine, Don Nicola De Sena che su FB scrive il seguente messaggio: “Ovviamente è rivolta soprattutto ai sommesi! Qui a Somma Vesuviana è stanziato un Circo. Poichè sono proibiti spettacoli, ora si trovano in gravi difficoltà, sia per il loro sostentamento, sia per l’approvvigionamento degli animali. C’è urgenza di recuperare viveri alimentari per 12 persone e, in più c’è una bambina di 10 mesi che ha urgenza di omogeneizzati.

Aiutiamo questi nostri amici in seria difficoltà. Compatibilmente con le disposizione del Decreto, potete portare tutte queste cose alla Chiesa del Carmine a Somma Vesuviana (aperta fino alle 19:00 e domani dalle 9 alle 11:30) così loro verranno a ritirare tutto. Grazie in anticipo per la vostra generosità!”