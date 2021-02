Riceviamo e pubblichiamo dall’Istituto Montessori

L’appuntamento è per lunedì 15 febbraio. La manifestazione è abbinata alla mostra-concorso “La mascherina …del benessere più bella”.

l nostro Istituto aderisce con grande entusiasmo, coerentemente con le attività previste del Piano Formativo, ad una delle festività più care al nostro territorio e ai nostri alunni: il carnevale.

Si tratta di una festività dalle tradizioni forti, ben radicate, caratterizzata dal folclore e da ricorrenze che, nonostante la situazione attuale, cercheranno comunque di essere valorizzate e rispettate: saranno dunque svolti i consueti laboratori per la lettura delle filastrocche e delle storie legate al carnevale, e per la creazione di disegni, cartelloni, video, foto, progetti in generale – tutto, ovviamente, rispettando in modo rigoroso le norme anti-Covid.

Si tratta di un momento di allegria e di colori che, nel momento di dialogo e di aggregazione che essa rappresenta, vogliamo condividere con tutta la comunità scolastica; questo servirà anche a “ricaricare le pile”, a spezzare la monotonia in cui rischiamo purtroppo di incappare, a darci una pausa distensiva, a rinnovare l’energia con cui riprenderemo ad affrontare le tappe successive del percorso didattico e del lavoro che ci accomuna tutti – alunni, docenti e personale. È anche un’occasione per coltivare relazioni serene e costruttive, nel confronto e nell’apprendimento reciproco.

Per fare tutto questo, il nostro istituto ha deciso inoltre di organizzare la manifestazione “Il Carnevale in mascherina”: i nostri allievi saranno impegnati nella decorazione di una mascherina chirurgica, e tutti i lavori parteciperanno poi ad un concorso, intitolato “LA MASCHERINA DEL BENESSERE PIU’ BELLA”. Gli studenti potranno modificarle, abbellirle, colorarle, e in generale personalizzarle nel modo che ritengono più originale o esteticamente piacevole.

L’idea è nata proprio a causa della situazione di emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, nell’impossibilità di vivere il carnevale nel modo più canonico: nella difficoltà o addirittura nell’impossibilità di mascherarsi, abbiamo pensato di “sfruttare” questo presidio sanitario, che ci accompagna costantemente da un anno a questa parte, trasformandolo in una maschera vera e propria.

Il CONCORSO si svolgerà sulla piattaforma social di Facebook, così da poter agire nel pieno rispetto delle norme in vigore a causa del Covid-19: su Facebook infatti saranno pubblicate le foto delle mascherine decorate dai nostri studenti e, nell’arco di tempo che va dal 12/02/2021 al 19/02/2021, sarà possibile votarle con un “like”. Vinceranno il concorso le tre mascherine che avranno ricevuto il maggior numero di like, quindi è importante la collaborazione e il sostegno di tutti: votate e invitate a votare!

In questo modo si spera di affiancare le consuete attività del nostro Istituto al fine di rendere più piacevole e interessante la scoperta di nuovi argomenti, e di trovare un approccio ludico e divertente per fare nuove esperienze di studio; soprattutto, l’intenzione è quella di mostrare la creatività, la fantasia e le capacità manuali dei nostri ragazzi.

Ricordiamo infine che queste manifestazioni non sono semplici intrattenimenti: sono lo sforzo e il risultato di impegni e di strategie che sono fondamentali, in particolar modo in un periodo storico così delicato, al fine di concedere a tutti noi un po’ di spensieratezza e al fine di mettere – anche solo per un attimo – da parte le ansie e i pensieri legati al Covid-19. La responsabilità deve andare di pari passo con sani momenti di leggerezza!