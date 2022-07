Somma Vesuviana, Angelo Parisi sforna talenti: 4 allievi in una prestigiosa accademia tedesca

La scuola di danza di Angelo Parisi di Somma Vesuviana “Percorsi di Danza” è ormai da anni una realtà concreta fondata sull’arte e sulla passione per la danza in tutte le sue forme.

Tantissimi sono, infatti, i ragazzi che hanno partecipato ad importanti programmi televisivi o che si sono uniti a svariate compagnie e hanno poi trasformato il proprio sogno in realtà, ovvero diventare ballerini professionisti.

Anche oggi parliamo di un successo enorme per Parisi e tutti colori che collaborano per portare avanti la scuola. Quattro allievi della “Percorsi di Danza” sono stati ammessi in una prestigiosa scuola di Mannheim, in Germania, la AKADEMIE DES TANZES: parliamo di Emanuele Cifone , Manolo Serao, Emanuele Esposito e Alessandra Miranda, giovanissimi che sono riusciti ad entrare rispettivamente i primi due al secondo anno, mentre gli altri al primo dopo aver sostenuto varie audizioni, tra cui quella finale svoltasi nella sede della Accademia-Università.

Entrare in una Accademia prestigiosa come quella tedesca vuol dire non solo avere talento ma lavorare sodo ogni singolo giorno per provare a trasformare la passione in un vero e proprio lavoro. Angelo Parisi e la sua scuola, infatti, permettono ai ragazzi di coltivare un sogno, di divertirsi, di imparare il sacrificio, la stanchezza dopo una giornata di prove. E forse è proprio così che i giovani possono comprendere il significato di avere un sogno nel cassetto, di custodirlo e, con l’aiuto di seri professionisti e l’impegno personale, provare a trasformarlo in realtà.