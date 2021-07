Proseguono le attività di controllo antiabusivismo della polizia locale sul vasto territorio sommese.

La polizia locale, al comando del tenente colonnello Claudio Russo, continua a setacciare il territorio per prevenire l’abusivismo edilizio.

Questa volta i controlli hanno interessato la zona periferica. Qui, in località S.Anna, è stato rinvenuto un villino composto da due appartamenti e un capannone in uso adibito alla vendita di materiali edili al dettaglio e all’ingrosso. Dal sopralluogo e dalle verifiche effettuate, la polizia locale ha rilevato la mancanza di autorizzazioni alla vendita e la mancata Scia. Il proprietario è stato denunciato per abusivismo edilizio e l’esercente sanzionato per abusivismo commerciale.

