Somma, vertenza Dema sempre calda: nuove manifestazioni e incontri con la politica

Somma Vesuviana. Nuova fase per la vertenza Dema. Dopo la conferma da parte dei vertici della Tea Tek dell’assunzione di tutto il corpo dei dipendenti dell’ex stabilimento Whirpool di Via Argine, ora la vicenda dei lavoratori dell’industria aerospaziale di Somma Vesuviana è passata in primo piano tra le vertenze in Campania. In questi giorni nuove manifestazioni e incontri con esponenti della politica per cercare di dare finalmente una svolta alla drammatica crisi.

In particolare, il giorno 18 maggio, si è tenuta un’assemblea in Dema per fare il punto della situazione dopo tre mesi dall’incontro al Ministero con la lettera di intenti da parte del manager di Atitech. Purtroppo, da allora non c’è nessun passo avanti. Il 19 maggio, invece, un gruppo di lavoratori Dema si è recato presso lo stabilimento di FCA POMIGLIANO per dare solidarietà ai lavoratori di FCA durante la fase di sciopero.

In quest’occasione i dipendenti hanno avuto modo di incontrare l’onorevole Sarracino, il quale ha ribadito il suo pieno sostegno e impegno per cercare una soluzione alla vertenza. Inoltre, a breve ci sarà anche un incontro parlamentare in cui si discuterà della vicenda Dema. L’incontro dovrebbe svolgersi prima del 7 giugno, data in cui ci potrebbe essere una sentenza del giudice del tribunale di Napoli, se non ci saranno altre proposte vincolanti da parte di altri acquirenti.

Intanto, oggi, durante la manifestazione unitaria di Fim / Fiom / Uilm a Napoli saranno presenti anche i lavoratori Dema per far sentire la propria voce sulla crisi che mette sempre più a rischio i loro posti di lavoro. Infine, lunedì 22 i lavoratori saranno presenti ad un incontro presso la sede del PD di Somma Vesuviana a cui parteciperà anche l’onorevole Sarracino.