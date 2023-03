Somma tutta per Bonaccini, eletta nell’assemblea Pd la segretaria Tiziano

Somma Vesuviana – Grande la partecipazione registrata alle Primarie del Partito Democratico che si sono svolte Domenica 26 febbraio. Ben 605 cittadine e cittadini si sono recati presso I due seggi predisposti dal locale Circolo PD, di cui 494 hanno votato per Bonaccini e 111 per Schlein.

Risulta eletta, quale componente nell’Assemblea Nazionale, per la mozione Bonaccini, la Segretaria del Locale Circolo PD, Mena Tiziano che evidenzia il dato importante della partecipazione registrata, frutto di un grande lavoro di squadra svoltosi in questi anni con la nuova dirigenza. “Nel ringraziare tutti per la partecipazione, sottolinea, altresì, che tale dato, rafforza la capacità di coinvolgimento per continuare un lavoro di affermazione del PD a Somma Vesuviana.”