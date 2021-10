Sergio D’Avino (Assessore allo Sport del Comune di Somma Vesuviana): “Ben presto riapriremo lo Stadio Comunale”.

Riceviamo e pubblichiamo

“La Commissione di Vigilanza aveva dato determinate prescrizioni per quanto riguarda la riapertura dello Stadio Comunale di Somma Vesuviana. Su quelle richieste dall’Asl stiamo ultimando l’iter e dunque i tempi di riapertura dello Stadio, nella fase iniziale almeno per gli allenamenti della squadra di calcio, non sono lontani. Lo sport è fondamentale per i nostri giovani e stiamo lavorando affinché queste strutture, penso al tennis, al pattinaggio e al calcio, possano riaprire quanto prima”. Lo ha annunciato Sergio D’Avino, Assessore allo Sport del Comune di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Spazi pubblici e penso al progetto per la realizzazione della prima Villa Comunale a Somma Vesuviana, progetto già finanziato – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano – scuole e ricordo a tale riguardo che abbiamo finanziato la realizzazione di una nuova scuola elementare ma anche del nido comunale e sport sono tre pilastri fondamentali per il tessuto sociale della nostra comunità”.