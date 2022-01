Somma, strade illuminate a led: “Luce e nuovo asfalto per 40 km”

Salvatore Di Sarno: “Abbiamo asfaltato 30 Km di strade cittadine e realizzato pubblica illuminazione nuova, a Led su tutto il territorio, ma anche marciapiedi nuovi a Cupa di Nola, riaperto dopo decenni il ponte a Sant’Anna. Ora continueremo con altre strade ed eliminazione di incroci pericolosi!”.

Somma Vesuviana – “In pochi mesi e durante la pandemia abbiamo asfaltato a nuovo ben 30 Km di strade cittadine e cambiato tutta la pubblica illuminazione che oggi è con punti luce nuovi, a Led. In alcune zone periferiche abbiamo fatto interventi importanti. Ad esempio dopo decenni abbiamo riaperto il ponte di San Giorgio che collega la periferia Nord di Somma Vesuviana, dunque Via Scotola con la strada provinciale che conduce a Brusciano – Mariglianella ed anche in questo caso abbiamo asfaltato a nuovo e cambiato tutta la pubblica illuminazione. A Cupa di Nola marciapiedi nuovi, strada nuova, e nuova pubblica illuminazione. Stiamo eliminando su tutto il territorio cittadino anche gli incroci pericolosi realizzando rotonde e nuova segnaletica come in località Pomintella, ma anche in altre zone quali Macedonia – Rione Trieste. Proseguiremo a breve con altre 12 strade, anche in periferia”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.