Somma punta alla Finale Regionale di Miss Italia dopo successo della Notte Bianca

“Il prossimo anno punteremo ad ospitare la Finale Regionale di Miss Italia a Somma Vesuviana. E’ stato un evento di grande partecipazione che ha messo al centro la bellezza. Avere le Miss, ieri sera è stato davvero significativo. Puntiamo alla bellezza anche della Piazza di Somma Vesuviana che in occasione della Notte Bianca e di Miss Italia è stata davvero piena. Ho visto tantissimi giovani, molte famiglie, ragazzi che liberamente potevano camminare, andare in bicicletta, fermarsi ai bar, vedere gli eventi. E’ stata davvero una bella serata a dimostrazione di una Somma Vesuviana”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano , nel commentare la Notte Bianca svoltasi a Somma Vesuviana.

Al Castello di Lucrezia D’Alagno, da ieri sera e fino al 2 Luglio, tutti i giorni dalle ore 10 e 30 alle ore 19 e 30, sarà possibile ammirare la mostra Due Di Speranza con le opere della pittrice russa Olga Tkatchenko e della pittrice sarda Anna Maria Scalas. La mostra è curata dall’architetto Salvatore Esposito. Di grande successo è stata la prima giornata.

In serata tammurriate a Via Aldo Moro con animazione dei singoli locali, tanto passeggio, in Piazza Vittorio Emanuele III la serata di Miss Italia che ha coronato il passaggio alla fase regionale di sei Miss.