Somma perde un pilastro, addio al fondatore del pub Red Wolf

Somma Vesuviana. Somma perde un suo pilastro. E’ venuto a mancare nelle scorse ore Michele Evangelista, fondatore e storico proprietario del pub “Red Wolf”, uno dei primi locali del genere aperti nel territorio sommese all’alba del boom. Vide la luce nel 1993 e divenne da subito un punto di riferimento per i ragazzi del Vesuviano.

Michele era un uomo con un grande cuore, generoso come pochi sia nel lavoro, per il quale non si è mai risparmiato, sia negli affetti. Tutti ricordano la sua passione per la musica e le serate trascorse tra canzoni e risate.

Decine i messaggi di cordoglio sui social dopo il triste annuncio del figlio Davide. L’intera comunità si sta stringendo in queste ore intorno alla famiglia facendo affiorare ricordi dolci per una persona unica.