Somma, nuovo concorso in Comune: le posizioni aperte

SOMMA VESUVIANA – “Parte il Concorso Asmel anche a Somma Vesuviana. Ricordo che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, SS Concorsi n.29 del 12 aprile l’Avviso pubblico per Idonei alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato nei Comuni aderenti all’Accordo aggregato ex art. 3-bis, legge n. 113/21.

Il Comune è tra i primi sottoscrittori dell’accordo con oltre 170 enti ai quali si stanno aggiungendo sempre più Comuni su tutto il territorio regionale e nazionale. L’Avviso di selezione per vari profili professionali è rivolto a tutti i cittadini. La candidatura è più facile e veloce del classico concorso pubblico. E’ possibile inoltrare la domanda di candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma www.asmelab.it, con accesso tramite SPID.

I profili professionali per i quali è possibile candidarsi sono i seguenti: Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D, Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D, Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D, Istruttore Direttivo Informatico – Cat. D, Istruttore Direttivo – Assistente Sociale – Cat. D, Istruttore Direttivo – Agronomo – Cat. D, Esperto rendicontazione – Cat. D, Istruttore Amministrativo – Cat. C, Istruttore Amministrativo – Contabile – Cat. C, Istruttore di Vigilanza – Cat. C, Istruttore Tecnico – Geometra – Cat. C, Istruttore Informatico – Cat. C, Educatore Asilo Nido – Cat. C.

La prova selettiva relativa a ciascun profilo prescelto consiste in quiz a risposta multipla e si svolge da remoto. Per tutte le informazioni si rinvia al link: https://www.asmel.eu/elencodiidonei”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Dunque Somma Vesuviana assume!

“Si andiamo a rafforzare la macchina amministrativa anche per migliorare ulteriormente i servizi al cittadino. Numerose sono le figure professionali richieste – ha dichiarato Sergio D’Avino, Assessore al Personale del Comune di Somma Vesuviana – e ci sono altre due settimane di tempo per presentare le candidature”.