Somma, emergenza sosta selvaggia al Casamale. Esplode la rabbia dei residenti

Somma Vesuviana. Ancora soste selvagge nel Borgo Casamale. In via Collegiata anche macchine in doppia e tripla fila. Situazione sempre più insostenibile per i residenti che da tempo attendono l’istituzione della ZTL nella zona.

L’area del Casamale è sempre più frequentata dai giovani e non solo. Soprattutto di sera e nel fine settimana in tanti si recano nei locali, bar e ristoranti che si trovano nei suggestivi vicoli del borgo storico della città di Somma Vesuviana. Da una parte si tratta sicuramente di un dato positivo per chi gestisce questo genere di attività, le quali vivono un momento di ripresa economica dopo la crisi post pandemica. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia da considerare.

Infatti, l’arrivo di sempre più persone e della movida serale sta portando non pochi disagi ai residenti. Uno dei principali problemi è quello delle auto in sosta: i veicoli vengono parcheggiati anche davanti alle entrate delle abitazioni e in doppia e tripla fila. E questo in strade non particolarmente ampie come quelle del Casamale per i residenti significa spesso non riuscire ad uscire e rientrare nelle proprie abitazioni. Gli abitanti della zona hanno espresso con voce unanime la rabbia per una situazione che sta diventando insostenibile: “Non se ne può più. Siamo esasperati”.

Da tempo è stata annunciata dall’amministrazione comunale l’istituzione della ZTL nell’area del Casamale, con l’intento di rendere il Centro Storico oltre che un luogo turistico anche una zona sorvegliata. Dopo una lunga trafila burocratica, più volte è arrivata la notizia dell’istallazione imminente di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella zona a traffico limitato. Ma per il momento la ZTL sembra essere solo un lontano miraggio. I residenti aspettano risposte concrete.