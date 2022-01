Somma, contagi alle stelle: 162 in 4 giorni. Ora i positivi sono 658

Riceviamo e pubblichiamo

Salvatore Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana): “Altri 162 nuovi positivi! Ricordiamo l’obbligo della mascherina all’aria aperta”.

“A Somma Vesuviana registriamo altri 162 nuovi positivi ovviamente questi dati sono relativi agli ultimi 4 giorni. In questo momento i positivi attivi sono 658 mentre le persone in sorveglianza sanitaria sono 154. Ricordo alla popolazione l’obbligo della mascherina all’aria aperta sempre!”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Sono in stretto contatto con tutti i dirigenti scolastici. Non escludo un possibile screening su studenti e operatori scolastici prima del rientro. Il tema sicurezza non arriva dall’ambiente scolastico – ha continuato Di Sarno – ma dai contatti familiari ed extra – familiari di questi giorni. Stiamo lavorando su due fronti: da una parte il monitoraggio delle platee scolastiche e dall’altra una rete di sostegno alle persone positive”.