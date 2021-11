Somma città Europea alla manifestazione della Lega

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Somma Città Europea

Ieri abbiamo preso parte all’assemblea generale promossa dalla Lega nelle sedi della Stazione Marittima di Napoli.

E’da ritenersi per noi di Somma Città Europea una grande occasione che abbiamo sfruttato al massimo. Abbiamo infatti consegnato nelle mani dello Stato Maggiore del Partito il nostro Programma Politico corredato altresì da ulteriori Proposte di Legge di caratura Nazionale.

Stiamo iniziando con tenacia e determinazione un percorso atto a ragguagliare Eurofinanziamenti (ambito finanziamenti diretti) per iniziare la nostra Politica Progressistica, come da nostro Programma Comunale.

Il Centro Destra potrebbe unirsi a breve in un unico soggetto Politico a forte trazione Leghista, in ragion di ciò credo sia meglio anticipare i tempi ed iniziare l’iter collaborativo.

Vorrei ringraziare profondamente Antonio Giuliano Coordinatore della Lega Giovani di Somma Vesuviana, il Senatore Avv. Francesco Urraro e tutti coloro che stanno riponendo fiducia nella lista di Somma Città Europea, senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile.

A breve si terrà a Somma Vesuviana la prima conferenza di Somma Città Europea, ciò mi riconduce a quel primo Settembre del corrente anno ove non esisteva nulla di tutto ciò.

In qualità di collaboratore legittimato dalla Confederazione Nazionale PMI Italia devo mio malgrado concludere questa mia con forte e profondo rammarico, rammentando l’ostruzionismo dell’Amministrazione Comunale vigente, la quale non ci ha concesso l’uso dell’area mercato con l’intento di fare la prima Green Fair (Fiera Verde) Nazionale, a mio avviso una delle pagine più nere della Storia Amministrativa di questo Comune.

Non si era mai visto in passato che Sindaci del recente passato quali il Dott. D’Avino, il fu Dott. Allocca e l’Avv. Piccolo avessero negato qualcosa a chicchessia in termini di iniziative territoriali.

Di Sarno non ha scusanti, non ha mai girato la nostra sottoriportata richiesta (protocollata in data 11 Ottobre del corrente anno ) all’ufficio tecnico come da protocollo, ci ha volutamente ingannati millantando adopero alla causa.

Ringrazio i lettori per la cortese attenzione, l’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

Moccia Pellegrino detto Pietro Moccia