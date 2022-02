Somma, centauro si schianta contro auto in sosta e finisce in ospedale

SOMMA VEUSUVIANA – E’ finito sotto i ferri a causa di alcune fratture il centauro coinvolto nel pomeriggio di oggi in un incidente lungo via Pomintella a Somma Vesuviana.

Per cause ancora in corso di accertamento il motocilista ha perso il controllo del mezzo a due ruote sul quale viaggiava andandosi a scontrare contro le auto in sosta. Sono almeno due le vetture urtate dalla moto dopo l’impatto.

Sul posto sono giunte due ambulanze e una volante della polizia municipale. Il centauro è stato caricato a bordo di un mezzo di soccorso e trasportato all’ospedale del Mare di Ponticelli.

Il giovane nell’impatto ha riportato diverse fratture tali da richiedere un intervento chirurgico.