Somma, bando per staff sindaco. Nocerino chiede meritocrazia

“A distanza di oltre un mese dalla vittoria elettorale dell’attuale amministrazione comunale, non vi è alcuna traccia di programmazione e iniziative per la città di Somma Vesuviana. L’unico atto di rilievo è il bando per reclutare gli staffisti, precisamente due laureati e quattro diplomati, destinati a coadiuvare il sindaco, la giunta (che ancora non c’è) e il presidente del consiglio comunale”. Così dichiara Giuseppe Nocerino, consigliere comunale di opposizione ed esponente di Siamo Sommesi

Nocerino chiarisce: “Il sindaco avrebbe potuto procedere alla chiamata diretta per lo staff, ha preferito il bando: ora è il momento di dimostrare vera trasparenza e attenzione alla città selezionando le migliori intelligenze, senza sotterfugi”.

Spiega ancora Nocerino: “Propongo al sindaco di dare un taglio netto al passato, di non farsi prendere da eventuali promesse fatte o impegni già presi e di assumere nello staff giovani seri e capaci, professionisti in grado di dare una mano a lui e a tutta Somma Vesuviana. Dipende solo dal primo cittadino: può restare ancorato al passato e ai vecchi metodi oppure può dare un’opportunità ai meritevoli. A lui la scelta, ma ai cittadini il compito di vigilare”.