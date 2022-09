Siediti accanto a me, Somma contro la violenza di genere

L’associazione EVAPROEVA presenta l’evento “Siediti accanto a me” che si terrà martedì 20 Settembre 2022 alle ore 18:00 a Somma Vesuviana (NA) in piazza Vittorio Emanuele III in prossimità della panchina rossa ,in memoria delle donne vittime di violenza dedicata a Melania Rea ed Antonietta Paparo, della quale ricorre il V anniversario.

Durante l’evento ci sarà:

– la presentazione del libro “AMORE SENZA LIVIDI. Storie di Guerriere senza Paura. Raccolte e Narrate” a cura di Raffaella Ruocco , welfare manager del consorzio Proodos;

– verranno dettagliati i progetti per le scuole che l’associazione EvaProEva propone per questo nuovo anno, progetti a forte impatto educativo e con la finalità di portare i ragazzi ad una più profonda conoscenza di se e dell’altro e dei comportamenti che esprimono malessere e che possono sfociare in azioni di violenza.

– Momenti di riflessione con la sociologa Maddalena Molaro

– Intrattenimento con il duo di canto popolare Enzo ed Arianna di Marzo e l’attrice Rosangela Angri.