Si ferma per guasto, 41enne travolto e ucciso sulla Nola-Villa Literno

A causa di un incidente stradale, carreggiata chiusa in direzione Nola sulla strada statale 7Bis “di Terra di Lavoro”, al Km 29,700 all’altezza di Caivano e poco dopo l’uscita di Acerra zona industriale.

Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è deceduto un pedone. Uscita obbligatoria svincolo A1 al km 29,700 Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

La vittima è un 41enne di Giugliano in Campania. Stando alla ricostruzione degli agenti del distaccamento di polizia stradale di Nola, l’uomo era alla guida dell’Audi quando si è fermato per un guasto nell’area di sosta. Il conducente dell’auto che sopraggiungeva non l’ha visto e l’ha travolto: per lui non c’è stato scampo. L’incidente ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto 5 auto e ben 9 chilometri di coda.