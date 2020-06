Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha incontrato i rappresentanti del comparto dell’audiovisivo, accompagnati dal direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli, Antonio Parlati.

Erano presenti i produttori delle principali fiction e film tv, con i quali sono state affrontate tra l’altro – si spiega in una nota – le problematiche della ripresa delle attività in un settore che conta migliaia di occupati e che rappresenta un tassello fondamentale della promozione culturale e turistica della Campania, ancora di più in questa delicata fase che sta attraversando il Paese.

“Abbiamo deciso – ha detto De Luca – di sostenere e valorizzare queste produzioni, d’intesa con i dirigenti Rai e i produttori. Daremo il massimo di assistenza, sia logistica che sanitaria, per consentire non solo di consolidare le esperienze e le eccellenze maturate negli ultimi anni, ma per accogliere in Campania ancora molte altre produzioni di livello nazionale e internazionale”.