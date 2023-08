Sette scosse nella notte, paura e gente in strada

POZZUOLI – Una sequenza sismica è in corso ai Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato nelle prime ore della notte almeno sette scosse, la più intensa delle quali di magnitudo 2.5 con ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro a 6 km da Bacoli.

Tante persone si sono riversate in strada ma sui social e nelle chat fin dalla notte si è registrato un tam-tam allarmante. Per fortuna non sono stati segnalati danni a cose o persone.