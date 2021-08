Mascherine e green pass: le regole per un ritorno in sicurezza tra i banchi di scuola. Rientro previsto il 15 settembre in Campania.

Settembre è alle porte e manca davvero poco al suono della prima campanella che inaugurerà il nuovo anno scolastico 2021/2022. Ebbene sì, la campanella, proprio quella che un tempo scandiva regolarmente le giornate di docenti e studenti, ma che con la pandemia sembra essere per molti solo un ricordo – per qualcuno addirittura un incubo. Amata o odiata, ciò che è certo è che la campanella ritornerà con il suo suono squillante ad accogliere i suoi studenti.

Grazie alla delega che spetta alle Regioni, ogni ente ha potuto definire un proprio calendario scolastico in via di definizione. Stando all’attuale programmazione, ad inaugurare il nuovo anno sarà il Nord con la provincia autonoma di Bolzano che riprenderà con la didattica in presenza il 6 settembre. Il 15 settembre sarà la volta della Campania. Ultime a rientrare Calabria e Puglia il 20 settembre.

Non mancheranno le regole da seguire per un rientro in sicurezza. Dai sei anni in su sarà obbligatorio l’uso di mascherine chirurgiche anche al banco. Nelle scuole materne, invece, le useranno soltanto gli insegnanti. Il distanziamento di un metro tra i banchi non sarà più obbligatorio, ma solo raccomandato. Tra banco e cattedra sarà previsto un distanziamento di due metri ove possibile.

La misura corporea, invece, dovrà essere misurata a casa. Sarà consigliato tenere le finestre aperte, ove non siano presenti apparecchi filtranti per consentire un ricambio d’aria costante nelle aule. Previsti, inoltre, turni differenziati di entrata e uscita per evitare assembramenti negli istituti e sui mezzi pubblici. In caso di contagio in classe, però, sarà riattivata la DAD solo per gli studenti in isolamento preventivo. In caso di positività al covid scatterebbe la quarantena di 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati, ma sarà necessario il tampone per il rientro in aula.

La novità del nuovo anno scolastico sarà, senza dubbio, il green pass. Il certificato verde sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico (docenti, assistenti, amministrativi) e per tutti coloro che entrano nelle scuole. Chi non sarà vaccinato, dovrà effettuare un tampone, a proprie spese, ogni 48 ore. Questione controlli, però, ancora irrisolta. Spetterebbe, infatti, al dirigente scolastico o a un suo delegato assicurarsi della presenza del green pass, ma il ministero è al lavoro per una soluzione decisamente più agevole.