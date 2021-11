Scuole chiuse per allerta meteo: Somma dice sì, Sant’Anatasia no. L’elenco

Situazione in evoluzione per quanto riguarda la giornata di domani. Il sindaco di Somma Di Sarno ha emesso l’ordinanza di chiusura delle scuole per il 3 novembre quando è prevista l’allerta meteo arancione, ricalcando la decisione presa dai Comuni di San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Pozzuoli, Giugliano, Frattaminore, Cardito, Arzano, Caivano, Mugnano, Crispano, Casandrino ed altri Comuni del Napoletano, in particolare dell’area flegrea.

Il sindaco di Afragola Antonio Pannone ha firmato l’ordinanza con la quale ha disposto, per domani mercoledì 3 novembre, la chiusura, oltre che delle scuole, anche della Pineta Comunale, del Cimitero Comunale e della Pinetina Sant’Antonio. La decisione è stata assunta a seguito dell’avviso di allerta meteo, diramato dalla sala operativa regionale della protezione civile.

Di diverso avviso il sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito: “Domani le scuole del territorio anastasiano resteranno aperte. Il nucleo comunale della Protezione Civile è stato allertato e sarà attivo nelle ore in cui è stata dichiarata allerta meteo arancione.”