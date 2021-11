Scrisse “Uno in meno” dopo morte Cerciello-Rega, prof condannata a 8 mesi

SOMMA VESUVIANA – Otto mesi di reclusione, cinque più di quelli richiesti dal pm Silvia Baglivo, per vilipendio alle Forze armate e diffamazione: si è concluso così, in primo grado, il processo nei confronti di Eliana Frontini, l’insegnante novarese che su Facebook commentò la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, originario di Somma Vesuviana, ucciso a coltellate nel luglio 2019 a Roma, con la frase “uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza”. Assolto il marito della donna, Norberto Breccia, che era accusato di favoreggiamento.

Il commento di Salvini. “Dopo l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, commentò ‘Uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza’, condannata a 8 mesi una ‘professoressa’. Giusto così”. Lo scrive sui social il leader della Lega, Matteo Salvini sul caso del processo nei confronti di Eliana Frontini, l’insegnante novarese che su Facebook commentò la morte del militare, ucciso a coltellate nel luglio 2019 a Roma.